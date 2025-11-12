Última publicación del actor colombiano que murió en trágico accidente en Santander

El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Jhon Freddy Martínez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de noviembre en el municipio de Piedecuesta, Santander.

De acuerdo con las primeras versiones, el artista de 39 años habría pasado un semáforo en rojo, lo que provocó un fuerte choque contra una camioneta. El siniestro quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde se observa cómo varias personas intentan auxiliarlo. Pese a los esfuerzos médicos, Martínez murió poco después del impacto.

Trágico accidente en #Piedecuesta en el que lamentablemente murió un motociclista- El gremio de la actuación en #Santander confirmó que se trató de Jhon Freddy Martínez, un actor local por hacer reconocidas producciones y amar el arte. pic.twitter.com/y6koUiWJa4 — Mely Múnera (@MelyMunera) November 10, 2025

Familiares, amigos y colegas del medio han expresado su profundo dolor ante la repentina partida del actor, recordando su talento, carisma y compromiso con las artes escénicas. En redes sociales, decenas de usuarios han compartido mensajes de despedida y clips de sus participaciones en diferentes proyectos audiovisuales.

Uno de los aspectos que más ha conmovido a sus seguidores es la última publicación que el actor compartió en sus redes sociales. En ella, Martínez promovía el tráiler del videoclip “Pon a sonar las rolas”, proyecto del cual fue director y en el que también realizó algunos cameos.



“Este es el tráiler del videoclip ‘Pon a sonar las rolas’, el cual será lanzado este viernes 21 de noviembre en homenaje póstumo a Jhon Freddy Martínez, su director”, se lee en la descripción del video, actualizada este 12 de noviembre tras su fallecimiento. El videoclip tenía previsto su estreno el 12 de noviembre,pero la fecha fue modificada tras la tragedia.

En otros videos recientes, el actor había mostrado escenas de los ensayos para grabaciones de comerciales, reflejando su dedicación y pasión por la actuación, las cámaras y la creación artística, una vocación que lo acompañó hasta sus últimos días.

