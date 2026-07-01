Vendaval en Cepitá, Santander, deja viviendas destechadas y daños en cultivos

Las intensas lluvias registradas recientemente en Santander provocaron múltiples emergencias tanto en la provincia como en el área metropolitana de Bucaramanga.

Un vendaval destechó varias viviendas en el municipio de Cepitá, mientras que en la capital santandereana y municipios vecinos se presentaron inundaciones, caída de árboles y serias dificultades en la movilidad.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las precipitaciones estuvieron acompañadas de fuertes vientos durante cerca de dos horas, situación que generó las mayores afectaciones en el municipio de Cepitá, ubicado a unos 60 minutos de Bucaramanga.

La vereda San Miguel fue el sector más impactado por el vendaval, donde varias viviendas perdieron sus cubiertas y decenas de hectáreas de cultivos agrícolas sufrieron daños.



Los organismos de gestión del riesgo iniciaron este martes un censo para establecer el número exacto de casas afectadas y de familias damnificadas.

Un vendaval destechó varias viviendas en el municipio de Cepitá, Santander. El intenso aguacero tambié causó daños en cultivos agrícolas #MañanasBlu pic.twitter.com/NoY6bXvFbD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 1, 2026

Gestión del Riesgo indicó que durante la jornada se consolidará la información para determinar la magnitud de las pérdidas y coordinar la atención a las comunidades afectadas.

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Mientras tanto, en el área metropolitana de Bucaramanga las lluvias ocasionaron encharcamientos en diferentes corredores viales, lo que generó congestión vehicular durante varias horas.

Además, se reportó la caída de árboles en sectores como Chimitá, Papi Quiero Piña y el Anillo Vial, obligando a la intervención de los organismos de emergencia para restablecer la movilidad.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas e hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de ladera y en vías donde persisten riesgos por las lluvias.