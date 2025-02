Video: joven recibió baño de agua fría al ser sorprendida orinando en calle de Bucaramanga

Un video que circula en redes sociales y que sucedió en Bucaramanga se volvió viral. Una joven, al parecer bajo los efectos del alcohol, fue captada mientras intentaba orinar en la acera de una vivienda, pero lo que no esperaba era la reacción de la dueña del inmueble. Desde el balcón, la vecina indignada no dudó en bañarla con un baldazo de agua fría, acompañado de gritos de rechazo: "¡Cochina, degenerada!".

La joven bañada, muy mojada, se retiró del lugar también con gritos hacia la persona que le tiró el agua, llamándola "chismosa". La escena, grabada desde el mismo balcón y difundida en redes sociales, rápidamente se volvió viral, generando un intenso debate en plataformas como TikTok y Twitter. Mientras algunos usuarios han aplaudido la acción de la vecina como una lección necesaria, otros han cuestionado si la reacción fue exagerada o incluso agresiva.

“Y si mejor le decía que no orinara ahí, que si tenía ganas le prestaba el baño, no era mejor?”; “Es que necesitamos baños públicos !!! Las mujeres sufrimos mucho por este tema, ya que noexisten los baños públicos!!”; “Tristemente se volvió costumbre en algunos jóvenes en orinar en las puertas de las casas cercanas a sitios de rumba”; “la verdad no era la forma... para una muchacha llegar a ese extremo es porque la necesidad era de extrema Urgencia”; “Bien hecho”; y “Con ese baldado de agua fría se le pasó la rasca” fueron algunos de los comentarios.

#OPINE. Una joven en Bucaramanga fue bañada con agua fría desde un balcón tras ser sorprendida cuando se iba a orinar en el andén de una vivienda. "Cochina, degenerada", se escucha decir a la vecina furiosa que se encargó de darle una lección a la "miona" quien estaba acompañada. pic.twitter.com/a1lAZRYIGS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) February 11, 2025

Sin embargo, lo cierto es que orinar en el espacio público es una falta sancionada por la ley colombiana. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 140, numeral 11, realizar necesidades fisiológicas en el espacio público es un comportamiento contrario al cuidado e integridad del entorno. Esta acción conlleva una multa tipo 4, equivalente a $759.200. Además, el infractor podría ser obligado a participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia.