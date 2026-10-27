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Video muestra a supuesto habitante de calle abandonando los explosivos antes de atentado en Cúcuta

En las imágenes se observa cómo el hombre llega a la zona y deja un costal que tendría los explosivos.

Atentado en Cúcuta.
Atentado en Cúcuta.
Foto: captura de video Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que un hombre, que presuntamente se habría hecho pasar por habitante de calle, deja un paquete con explosivos junto a un vehículo estacionado en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. El artefacto detonó durante la madrugada de este martes y dejó cuatro policías heridos, además de varios daños materiales en la zona fronteriza con Venezuela.

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En las imágenes, compartidas por Noticias Caracol, se observa al hombre llegar con un aparente costal que contendría los explosivos y abandonarlo frente al vehículo. Posteriormente, el sospechoso se retira caminando por unas escaleras que conducen al puente internacional.

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Según las primeras hipótesis de las autoridades, habría escapado hacia Venezuela, por lo que los investigadores buscan establecer su recorrido y dar con su paradero.

La explosión se registró en el barrio El Escobal, a pocos metros de un CAI de la Policía Nacional. La fuerza de la detonación dejó vidrios rotos, vehículos destruidos y cuatro uniformados lesionados. De acuerdo con el reporte médico, los policías se encontraban fuera de peligro y permanecían bajo observación y atención médica.

Atentado en Cúcuta
Video muestra a supuesto habitante de calle abandonando los explosivos antes de atentado en Cúcuta
Foto: captura de video Noticias Caracol

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Las primeras indagaciones apuntan a que se habría tratado de un ataque dirigido contra la Policía, cuyos integrantes suelen estacionar sus vehículos en ese sector. Entretanto, las autoridades intensificaron los operativos de seguridad en inmediaciones del paso fronterizo y en otros puntos estratégicos de Cúcuta, con controles de antecedentes y requisas para localizar al presunto responsable.

Presunto responsable

En medio de las investigaciones, las autoridades informaron que ya tendrían identificado al señalado autor material del atentado, conocido con el alias de ‘David’, quien, según la información entregada a Noticias Caracol, sería integrante del ELN.

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Este atentado sucedió solo horas después del asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos y quien también era precandidato a la alcaldía de esa ciudad.

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