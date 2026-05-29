World Vision capacita voluntarias para inclusión de niños con discapacidad en Santander

La organización Colombia anunció un proceso de capacitación en lengua de señas dirigido a voluntarias comunitarias del municipio de Piedecuesta, con el propósito de fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en espacios educativos y comunitarios.

La iniciativa se desarrollará en articulación con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio, en medio de las preocupaciones por las barreras de comunicación y acceso que aún enfrentan menores con discapacidad en Santander y el país.

De acuerdo con cifras de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023–2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad, situación que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión desde los territorios.

Además, datos recientes del DANE revelan que el 16,2 % de las personas con discapacidad en Colombia no cuenta con ningún nivel educativo, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra es de apenas 2,6 %, reflejando las brechas que persisten en el acceso y permanencia educativa.



Validar la voz de niñas y niños es fundamental para garantizar su protección integral.🧡 Escucharles es el primer paso metodológico para identificar brechas en sus derechos y actuar de manera oportuna y pertinente. pic.twitter.com/Rf7CfRXDr6 — World Vision LAC (@WorldVisionLAC) May 25, 2026

La capacitación en lengua de señas busca fortalecer el liderazgo comunitario y generar herramientas que permitan crear entornos más participativos e incluyentes para menores en condición de discapacidad, especialmente en espacios de formación y convivencia.

Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, programas enfocados en el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De esa población, alrededor de 90 menores presentan algún tipo de discapacidad.

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“El aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarnos mejor, sino reconocer y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación”, afirmó Wilson Camacho, gerente territorial de World Vision Colombia.

Niñas y niños en Piedecuesta podrán contar con espacios más inclusivos gracias al taller de lenguaje de señas liderado por World Vision Colombia junto a actores locales para voluntarios de la organización.

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La organización explicó que el proceso formativo no solo beneficiará a las voluntarias y participantes de las Escuelitas de Paz, sino que también busca dejar capacidades instaladas en la comunidad para ampliar el acceso de más niñas y niños a espacios seguros, participativos y adaptados a sus necesidades.

Con este tipo de iniciativas, World Vision Colombia busca fortalecer acciones orientadas a la protección integral de la niñez y promover comunidades más empáticas e inclusivas en Santander.