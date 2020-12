13 de diciembre de 2020 - Sala de Prensa BLU, programa completo

Este domingo en Sala de Prensa BLU conocimos el dramático relato de la doctora Delfina Polo para superar el coronavirus.

“En el tiempo que duré en la UCI pensé que no lo iba a lograr, yo le decía al personal de salud que estaba muy cansada, que no podía más, que me dejaran descansar, pero ellos siempre me daban apoyo para salir adelante”, reveló.

Además, hablamos con el periodista Camilo Granada habla sobre el programa diario del presidente Iván Duque.

También estuvo el padre Mario Rivera con algunas recomendaciones sobre la celebración de la Navidad.

Escuche el programa completo y más invitados en el audio adjunto: