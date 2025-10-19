Conflicto en Gaza: “Cese al fuego no soluciona las causas profundas del conflicto”, advierte experta

La tensión en Oriente Medio sigue escalando pese al reciente cese al fuego entre Israel y Hamás. En entrevista con Sala de Prensa, la profesora Margarita Cadavid, experta en Medio Oriente y docente de la Universidad Militar, analizó los retos que enfrenta el proceso de paz y los factores que mantienen viva la inestabilidad en la región.

“Lo urgente está medianamente solucionado, pero las causas profundas del conflicto, que es lo que necesitamos para llegar a una paz duradera, todavía están muy lejos”, afirmó Cadavid, al referirse al alto al fuego pactado entre ambas partes.

Tensiones internas y papel de los clanes en Gaza

La experta explicó que, tras la tregua, se han intensificado los enfrentamientos entre Hamás y diferentes clanes locales. “En Gaza, Hamás se ha movilizado contra varios clanes y milicias locales después del alto al fuego. De hecho, ha habido combates con un clan particular que anteriormente había sido apoyado por Israel”, señaló.

Cadavid recordó que estos grupos, conocidos como 'jamulas', tienen una larga tradición en la sociedad palestina y actúan como intermediarios entre el poder político y las milicias. Según explicó, su papel puede ser clave para garantizar la estabilidad durante la implementación del acuerdo de paz.



Obstáculos para un acuerdo real

Para la profesora, uno de los principales desafíos es la falta de garantías mutuas. “Todo dependerá de si Israel se compromete a una retirada total y ofrece garantías de que su ejército no reanudará los combates”, explicó. A su juicio, los incentivos para mantener la tregua son débiles tanto para Hamás como para Israel, que llegan presionados por el desgaste militar y político.



“A veces es el agotamiento lo que lleva a negociar. Cuando das tu golpe más fuerte y no logras vencer a tu adversario, sabes que tienes que sentarte a hablar”, agregó la analista.

La guerra de narrativas y la desinformación

Cadavid también alertó sobre la “guerra informativa” que acompaña el conflicto. “En la era de TikTok, una guerra prolongada se vuelve impopular y con altos costos políticos. Israel ha intentado controlar la narrativa, pero negar la realidad frente a los hechos es muy difícil”, afirmó.

La docente subrayó la importancia de los medios y del público para verificar la información: “La responsabilidad también es nuestra como consumidores. No podemos permitir que la desinformación determine la verdad en un conflicto tan complejo”.

Con más de dos años de enfrentamientos, la profesora Cadavid concluyó que, aunque el alto al fuego representa un respiro temporal, la paz real en Gaza aún parece lejana.

Publicidad

Vea la entrevista completa acá: