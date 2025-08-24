Escalada de violencia preocupa en el país: Sala de Prensa Blu, programa completo este 24 de agosto

Este domingo, 24 de agosto de 2025, en Sala de Prensa de Blu Radio, el tema volvió a rondar en la violencia que sigue escalonando en Colombia, luego del atentado en Cali contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la capital vallecaucana, así como el ataque en contra de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

Por un lado, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, lanzó una fuerte advertencia tras el lamentable hecho que tuvo lugar el pasado jueves: “No podemos permitir que el suroccidente se convierta en una fábrica de víctimas, en una fábrica de derramamiento de sangre constante”, expresó.

De esa manera, el funcionario teme que se presenten hechos similares a lo ocurrido en el Catatumbo, y subrayó que en Cali y alrededores se están incubando dinámicas muy parecidas, alimentadas por cultivos ilícitos, contrabando y hasta minería ilegal. Estas economías ilegales, según explicó, no solo financian a los grupos armados, sino que también generan enfrentamientos violentos que terminan afectando de manera directa a la población civil, que no tiene responsabilidad en la confrontación.¿



Violencia en Cali y seguridad en el suroccidente

Así mismo, Luis Fernando Quijano Moreno, analista de conflicto urbano y defensor de los derechos urbanos, se refirió a lo ocurrido con el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia. Señaló que hay un evidente fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en esa región del país. De hecho, indicó que el frente 36 de alias 'Calarcá' estaría involucrado en el ataque contra los policías, lo que enciende aún más las alarmas sobre el avance de grupos disidentes en zonas donde antes había mayor presencia estatal.

El personero Mendoza, por su parte, remarcó que la situación de seguridad en el suroccidente requiere de una respuesta más contundente por parte del Estado. Para él, la capacidad de los grupos armados de trasladar cargas explosivas o de ejecutar ataques aéreos refleja un problema profundo de inteligencia y de control territorial. “Cada error es capitalizado por la criminalidad”, dijo, insistiendo en que lo que está en juego no es solo Cali, sino todo el corredor estratégico que conecta con el Pacífico y con rutas de narcotráfico.



Postura internacional y la mirada hacia Venezuela

Por otra parte, el periodista Juan Camilo Merlano analizó la postura de Estados Unidos frente a Venezuela. Destacó que, pese a las tensiones diplomáticas y a las constantes declaraciones desde Washington, es poco probable que el gobierno de Donald Trump decida finalmente ingresar a territorio venezolano con una operación militar directa para extraer a Nicolás Maduro.

Según Merlano, lo más seguro es que Estados Unidos continúe aplicando medidas de presión política y económica, sin dar un paso tan drástico que podría desatar un conflicto regional de gran magnitud. Esto, mientras en Colombia el escenario interno sigue marcado por los ataques a la Fuerza Pública, la expansión de grupos armados ilegales y la incertidumbre sobre la capacidad estatal de garantizar seguridad en las regiones más golpeadas por el conflicto.

