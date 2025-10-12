La implosión de 4 puentes, un hito histórico en Bogotá: programa completo, 12 de octubre

El programa Sala de Prensa Blu de este domingo analizó los hechos más destacados de la semana en política, deporte y ciudad, con la participación de voces expertas y reportes tras la implosión de los cuatro puentes que interconectan la Calle 13 con Avenida Américas.

Entre los temas más relevantes:

Implosión de los puentes de la Calle 13 en Bogotá: Durante la emisión, se transmitieron los momentos previos y posteriores a la demolición controlada de los cuatro puentes que conectaban la Calle 13 con la Avenida de las Américas. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el procedimiento fue seguro y sin afectaciones a edificaciones cercanas.

Triunfo de la Selección Colombia ante México: Mauricio Molano, del equipo de Caracol Televisión y Gol Caracol, analizó el 4-0 de la Tricolor, los aciertos tácticos de Néstor Lorenzo, la figura de Luis Díaz y el liderazgo de James Rodríguez. Además, destacó las aspiraciones del equipo rumbo al Mundial 2026.

Escucha el programa completo aquí: