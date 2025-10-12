En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

La implosión de 4 puentes, un hito histórico en Bogotá: programa completo, 12 de octubre

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa Blu.

Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

El programa Sala de Prensa Blu de este domingo analizó los hechos más destacados de la semana en política, deporte y ciudad, con la participación de voces expertas y reportes tras la implosión de los cuatro puentes que interconectan la Calle 13 con Avenida Américas.

Entre los temas más relevantes:

  • Juan Carlos Botero y la estrategia política del Gobierno Petro: El escritor, abogado y columnista habló sobre su reciente texto “En busca de un enemigo”, en el que analiza cómo el presidente Gustavo Petro ha recurrido a la creación de adversarios externos e internos para justificar la pérdida de popularidad. Botero explicó que esta táctica política busca desviar la atención de los problemas que enfrenta el país, como el aumento de la violencia, la crisis energética y los escasos avances en la “paz total”.
  • Implosión de los puentes de la Calle 13 en Bogotá: Durante la emisión, se transmitieron los momentos previos y posteriores a la demolición controlada de los cuatro puentes que conectaban la Calle 13 con la Avenida de las Américas. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el procedimiento fue seguro y sin afectaciones a edificaciones cercanas.
  • Triunfo de la Selección Colombia ante México: Mauricio Molano, del equipo de Caracol Televisión y Gol Caracol, analizó el 4-0 de la Tricolor, los aciertos tácticos de Néstor Lorenzo, la figura de Luis Díaz y el liderazgo de James Rodríguez. Además, destacó las aspiraciones del equipo rumbo al Mundial 2026.

Escucha el programa completo aquí:

