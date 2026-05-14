Unos 5.000 profesionales de la salud alertan crisis en sistema y anuncian respaldo a De La Espriella

Según el movimiento, conformado por 5.000 profesionales de la salud, la decisión fue tomada luego de revisar las propuestas en salud de los distintos candidatos presidenciales. Los integrantes del colectivo señalaron que encontraron coincidencias entre los planteamientos del aspirante y las problemáticas que, aseguran, enfrenta actualmente el sector.

A través de un comunicado, el movimiento también expuso varias preocupaciones frente a la situación del sistema de salud en Colombia. Entre ellas, mencionó las dificultades de acceso oportuno a tratamientos para enfermedades huérfanas, la crisis y presión financiera que enfrenta la Adres y la falta de reservas técnicas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

En ese contexto, citaron advertencias realizadas por la Contraloría General y los gremios sobre la situación financiera del sector y señalaron que la creciente siniestralidad estaría afectando la prestación de servicios y la atención a pacientes.

“Los profesionales de la salud llevan décadas siendo los testigos directos de las consecuencias de las malas políticas públicas. Han visto morir pacientes por decisiones tomadas desde escritorios ajenos a la realidad clínica. Han atendido emergencias sin insumos, han firmado historias clínicas con las manos atadas y han jurado salvar vidas en un sistema que sistemáticamente les ha impedido cumplir ese juramento”, señala el comunicado.



Por su parte, la doctora Tatiana Villarreal, aseguró que “hoy todo el mundo es experto en la crisis de la salud. Nosotros llevamos 20 años viviendo esto en carne propia. Ya estuvo bueno estar callados”.

El movimiento aseguró además que buscará participar en la discusión de políticas públicas relacionadas con salud y tener incidencia en futuras decisiones sobre el funcionamiento del sistema en Colombia.

“Este movimiento exige ser escuchado y tenido en cuenta en la construcción de las políticas públicas de salud. Busca el reconocimiento de sus derechos como profesionales y ciudadanos, no es una concesión, es una deuda que la política tiene con quienes sostienen el sistema”.