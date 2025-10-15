Adiós a las manchas en la piel: el ácido que se ha vuelto viral por sus grandes beneficios

Después de los meses de sol intenso y largas jornadas al aire libre, muchas personas empiezan a notar las consecuencias en su piel: manchas, pigmentaciones y un tono desigual que suele aparecer por la exposición solar prolongada.

Es justo en esta época del año cuando los tratamientos despigmentantes ganan protagonismo, y dentro de ellos, un nuevo ingrediente se ha robado todas las miradas en el mundo de la cosmética: el ácido tranexámico.



El nuevo ácido aliado contra las manchas

Hasta hace poco, los nombres más mencionados en las rutinas de cuidado facial eran el ácido glicólico o el hialurónico. Sin embargo, una tendencia está marcando el cambio en la industria: el auge del ácido tranexámico, que se ha convertido en uno de los ingredientes más buscados en Google y en el favorito de los expertos para combatir la hiperpigmentación.

De acuerdo con dermatólogos y laboratorios cosméticos, este ácido no solo ayuda a reducir las manchas producidas por el sol, sino también aquellas causadas por el envejecimiento o los cambios hormonales.

Enfermedades de la piel afectan a 1.800 millones de personas// Foto: Pexels

Su eficacia radica en que actúa sobre la enzima tirosinasa, responsable de la producción de melanina, lo que permite un tono más uniforme sin irritar la piel.



¿Por qué es tan efectivo?

Según la experta en dermocosmética Ana Sacristán Palos, este ingrediente “inhibe la activación de la plasmina, una enzima vinculada a los procesos inflamatorios que pueden generar manchas. A diferencia de otros ácidos, el tranexámico es más suave, pero igual de potente, y puede usarse en pieles sensibles”.



Además, su uso combinado con activos como la niacinamida, el ácido hialurónico o la vitamina C potencia sus efectos, logrando resultados visibles sin los efectos secundarios que a veces causan otros despigmentantes más agresivos.



Beneficios principales del ácido tranexámico

Reduce la hiperpigmentación y mejora el tono desigual.

Calma la piel al tener propiedades antiinflamatorias.

Previene la formación de nuevas manchas, actuando desde las capas más profundas.

Apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

Su creciente popularidad no solo responde a los resultados visibles, sino también a su versatilidad y seguridad. Aunque no se recomienda en personas con antecedentes de trombosis o trastornos de coagulación, su perfil cosmético lo hace ideal para quienes buscan una piel más uniforme, sin recurrir a procedimientos invasivos.

No obstante, antes de incorporar cualquier tratamiento despigmentante o producto con ácido tranexámico, los especialistas recomiendan consultar siempre con un dermatólogo.

Cada tipo de piel tiene necesidades y sensibilidades diferentes, por lo que un diagnóstico profesional es clave para evitar reacciones adversas y elegir la concentración adecuada del producto.