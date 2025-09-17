Cómo mantener la piel joven: 8 consejos clave para frenar el envejecimiento prematuro

La juventud no solo se refleja en el rostro, también en la manera en que el cuerpo responde al paso del tiempo.

Hoy, la meta no es únicamente vivir más años, sino hacerlo con vitalidad, luciendo una piel sana y conservando las funciones del organismo en su mejor estado.

Frente a este desafío, la medicina antienvejecimiento propone un enfoque que combina ciencia, prevención y hábitos cotidianos para proteger las células y frenar el desgaste natural.

El doctor Felipe Buendía, director de la Clínica Estética Besens, recuerda que el envejecimiento comienza a nivel celular y que el objetivo no es únicamente verse bien, sino garantizar que el cuerpo conserve su capacidad de funcionar de manera óptima.

“Queremos que la célula envejezca de la mejor manera posible. No se trata solo de apariencia, sino de calidad de vida”, afirmó.

Para lograrlo, la clave está en adoptar rutinas que fortalezcan la salud y, cuando sea necesario, recurrir a tratamientos de apoyo como las terapias antioxidantes o la sueroterapia, que ayudan a combatir los radicales libres y retrasar el daño celular. Sin embargo, el especialista insiste en que ningún procedimiento reemplaza los buenos hábitos diarios.

Estos son los ocho pasos esenciales que recomienda el Dr. Buendía para mantener la piel joven y el cuerpo en equilibrio:



Actividad física diaria: No hace falta un entrenamiento intenso. Caminar, usar las escaleras o hacer pequeños ejercicios de movilidad mantiene las articulaciones fuertes y favorece la circulación. Alimentación balanceada: Limitar el azúcar y los ultraprocesados es fundamental. Una dieta rica en frutas, verduras y proteínas de calidad protege las células y mejora la apariencia de la piel. Terapias antioxidantes: La sueroterapia con vitamina C, siempre supervisada por un médico, ayuda a revitalizar el organismo y a retrasar el envejecimiento celular. Bienestar emocional: Evitar el estrés, el alcohol y el cigarrillo, así como cultivar pensamientos positivos, impacta directamente en la salud de la piel. Cuidado integral del cuerpo: Mantenerse hidratado, dormir bien y proteger la piel con una rutina diaria fortalece las defensas naturales. Sueño reparador: Dormir entre siete y ocho horas cada noche y, si es posible, tomar siestas cortas favorece la regeneración celular. Suplementación personalizada: Solo bajo indicación médica, los suplementos ayudan a cubrir deficiencias nutricionales. Meditación y espiritualidad: Dedicar unos minutos al día a la meditación equilibra cuerpo y mente, reduciendo el impacto del estrés.

El paso del tiempo es inevitable, pero con disciplina y decisiones inteligentes es posible mantener una piel luminosa y una vida llena de energía a cualquier edad.