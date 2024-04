Alejandro Gaviria: Usar Supersalud como instrumento para implementar la reforma es irregular

En diálogo con Mañanas Blu, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, reaccionó a las intervenciones de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y la Nueva EPS.

Aseguró que las intervenciones son solo una consecuencia de problemas subyacentes más serios que tienen que ver con la insostenibilidad del sistema. Según Gaviria, las reservas técnicas son cuentas por pagar que anticipan recursos para pagar prestaciones futuras, pero debido a los problemas financieros y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), estas reservas no se pudieron hacer. Esto ha llevado a una deuda acumulada en el sistema de salud.

El exministro destacó que la forma en que el Gobierno ha presentado las reservas técnicas como la causa de los problemas del sistema de salud es una mala interpretación.

En cuanto a las intervenciones en las EPS, Gaviria señala que lo que está ocurriendo ahora es distinto a las intervenciones tradicionales. En lugar de intervenir una entidad específica, se están interviniendo varias entidades como parte de una política gubernamental para administrar todo el sistema de salud.

"Aquí lo que tenemos no son intervenciones para administrar un EPS, sino un conjunto de intervenciones que hacen parte de una políticagubernamental para administrar todo el sistema. Y yo eso nunca lo había visto. Y a mí eso me parece irregular, porque es el uso de una figura que tiene un contexto muy específico con respecto a una organización particular para hacer una reforma a la salud", señaló.

Expresó preocupación sobre el papel de la Superintendencia, "O sea que la Superintendencia Nacional de Salud se convierta en un instrumento para implementar la reforma, no para hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que aquí hay una irregularidad institucional en en mi visión, casi una ruptura. Eso estamos estirando esas facultades para hacer lo que no corresponde".

Aunque se forme una nueva junta directiva conformada por los principales acreedores, Gaviria duda de su capacidad de decisión real. Además, menciona que estas intervenciones podrían caer en una eventual evaluación en la Corte Constitucional debido a la irregularidad institucional.

En ese mismo sentido, destacó la falta de espacio de encuentro y concertación entre los diferentes actores del sistema de salud, lo cual ha llevado a la polarización y a la falta de soluciones concretas.

Escuche aquí la entrevista: