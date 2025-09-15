La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – S.C.A.R.E. informó recientemente a las autoridades sanitarias y a la opinión pública sobre la suspensión de la comercialización en Colombia del medicamento Methergine® (metilergometrina en ampollas), utilizado ampliamente en emergencias obstétricas y en la prevención de la hemorragia postparto.

El medicamento, considerado de uso habitual en hospitales y clínicas para la atención de mujeres en estado de embarazo, fue retirado del mercado colombiano tras la decisión de Essential Pharma Switzerland GmbH, titular del registro sanitario, de cesar su distribución desde el 20 de junio de 2025.

Según la S.C.A.R.E., la ausencia de este insumo afecta directamente la capacidad de respuesta médica en situaciones críticas, con posibles consecuencias como complicaciones graves, histerectomías de emergencia y aumento del riesgo de mortalidad materna.

Alerta por desabastecimiento de medicamento clave para emergencias obstétricas en Colombia

Frente a esta situación, la entidad gremial elevó una solicitud formal al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en la que plantea las siguientes acciones:



Establecer medidas concretas e inmediatas para asegurar el suministro del medicamento.

Evaluar alternativas de importación o acuerdos internacionales que permitan su disponibilidad.

Declarar oficialmente la situación de desabastecimiento como prioritaria, habilitando mecanismos regulatorios extraordinarios.

Convocar una mesa técnica interinstitucional de carácter urgente, con participación de entidades del sector salud, sociedades científicas y órganos de control.

Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente que garantiza la atención integral y de calidad a mujeres gestantes.

La S.C.A.R.E. advirtió que este escenario compromete derechos fundamentales de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos, en el marco de lo establecido por la Constitución Política, la Ley 2244 de 2022 sobre Parto Digno, y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 sobre el derecho fundamental a la salud.

“Prevenir la mortalidad materna es una prioridad de salud pública. Instamos al Gobierno Nacional a actuar de manera inmediata para evitar un retroceso en los indicadores de salud materna y neonatal del país”, declaró Olga Lucía Herrera Losada, presidenta de la S.C.A.R.E.