Atención mujeres: Invima alerta sobre potenciador sexual que podría afectar la salud

En Estados Unidos, el ente regulador de medicamentos (FDA) confirmó que el producto 'Pinky PussyCat' se encuentra contaminado con sildenafil, un ingrediente activo del viagra que es utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, generando graves problemas en salud a la mujer que tome la pastilla.

Es por esto que el Invima en Colombia declaró el producto fraudulento, porque no se notificó sobre la contaminación y genera alerta a quien lo consuma. Se exige inmediatamente su suspensión y retiro.

“Este ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y reducir la presión arterial a niveles peligrosos. Por consiguiente, la presencia de sildenafil en las cápsulas de Pink PussyCat hace que el producto sea un medicamento no aprobado, para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujeto a retiro”, explicó el ente regulador colombiano.

El potenciador 'Pinky PussyCat' se vende como un suplemento dietario natural que aumenta la sensibilidad al tacto y al calor, que presuntamente funcionaría al incrementar la irrigación sanguínea a los genitales femeninos. Con ello se produciría una mayor lubricación y satisfacción para las mujeres durante sus relaciones sexuales.

El problema es que al estar contaminado con el sildenafil, su consumo puede causar reacciones indeseadas en el cuerpo femenino, especialmente si la paciente toma medicamentos recetados que contienen nitratos, como la nitroglicerina.

Los nitratos son medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos, facilitan la irrigación sanguínea y relajan las venas. Estos se indican para personas con afecciones cardiacas, como la angina, y aumenta la llegada de sangre rica en oxígeno al corazón.

“En varias oportunidades, el Instituto, ha alertado sobre los riesgos que tienen estos productos para la salud de quienes los utilizan, al ser productos que proclaman propiedades no verificadas, ni autorizadas por Invima; generando así falsas expectativas en relación con la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”, concluye el Invima.

Es por esto que se hace el llamado a la comunidad a suspender de inmediato su consumo y si se llega a presentar alguna reacción adversa, es importante consultar urgentemente a un médico.

