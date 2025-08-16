Casi la mitad de las mujeres enfrenta molestias íntimas durante la menopausia

La menopausia trae consigo una serie de transformaciones físicas que muchas veces se convierten en un reto para la vida íntima. Una de ellas es la resequedad vaginal, un síntoma que, según el Journal of the North American Menopause Society, afecta a casi la mitad de las mujeres en esta etapa y que puede derivar en dolor durante las relaciones íntimas, baja en el deseo e incluso problemas de autoestima.

Aunque suele asociarse principalmente a la menopausia, la resequedad también puede aparecer en otras etapas como el posparto, el embarazo o durante tratamientos médicos como la quimioterapia y las terapias hormonales.

En el caso de pacientes oncológicas, investigaciones de The Lancet Oncology señalan que cerca del 70% experimenta alteraciones en su salud sexual debido a los efectos secundarios de estos tratamientos.

Lo más preocupante es que, de acuerdo con las cifras del mismo informe, el 44% de las mujeres en la menopausia evita tener relaciones sexuales por el malestar que genera esta condición, a pesar de que existen soluciones sencillas y seguras para aliviarla.

El tabú sobre la menopausia y sus síntomas Foto: creada con IA Grok

Maria Laura Guirald, líder de marca de Elixir, asegura que en estas etapas la sexualidad femenina requiere cuidados distintos y, en ese sentido, el uso de lubricantes íntimos puede convertirse en un aliado clave.

“Los lubricantes neutros a base de agua, sin fragancias ni colorantes, ayudan a reducir la incomodidad y previenen microlesiones que pueden favorecer infecciones. Además, respetan el pH natural de la zona íntima”, explica.

Publicidad

Para los casos más severos, la especialista recomienda recurrir a lubricantes de silicona, cuya fórmula ofrece una mayor duración y confort durante la actividad sexual o incluso al realizar exámenes médicos. “Hemos incorporado ingredientes como el aloe vera y el ácido hialurónico, que aportan hidratación prolongada y alivio inmediato”, agrega Guirald.

A pesar de ser una condición frecuente, la resequedad vaginal sigue siendo un tema rodeado de tabúes, lo que lleva a muchas mujeres a silenciar el problema y a postergar su bienestar. Sin embargo, los expertos insisten en que hablar de ello, buscar soluciones y elegir el lubricante adecuado no solo mejora la experiencia íntima, sino que también fortalece la confianza y la comunicación en la pareja.