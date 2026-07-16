Cierran temporalmente dispensario de medicamentos de Compensar en Chapinero por fallas sanitarias

La Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá adelantaron una inspección que terminó con el cierre temporal del punto de dispensación de medicamentos operado por Ladmedis para Compensar EPS, ubicado en la localidad de Chapinero, luego de que la autoridad sanitaria emitiera un concepto desfavorable sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

De acuerdo con las autoridades, durante las visitas de inspección se identificaron situaciones que comprometían la adecuada atención de los usuarios, motivo por el cual la Secretaría Distrital de Salud emitió un concepto sanitario negativo. Con base en esa decisión, Compensar suspendió temporalmente la operación del dispensario mientras implementa las acciones correctivas exigidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias requeridas.

La Superintendencia explicó que la actuación hace parte de las labores de inspección, vigilancia y control que buscan verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud y eliminar las barreras que dificultan el acceso oportuno de los pacientes a los medicamentos formulados.

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió que la entidad continuará aplicando medidas de inspección e incluso sanciones cuando se evidencien incumplimientos que vulneren los derechos de los usuarios. Señaló que las instituciones deben garantizar una atención oportuna y respetuosa a los pacientes.



La Supersalud informó que mantendrá las visitas de seguimiento a gestores farmacéuticos y puntos de dispensación de medicamentos en todo el país para verificar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, los tiempos de atención y la entrega efectiva de los medicamentos, con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud.

