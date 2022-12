Claman a Coomeva EPS que autorice la remisión médica de niño con cáncer en Santander

“Qué dolor de cabeza con Coomeva EPS, no sé qué hacer, ayúdenme”: este es el clamor de Maryori Chinchilla, madre Sebastián Caicedo Chinchilla, quien desde los cinco años es paciente con cáncer y hoy, a sus 12, sufre por culpa de la negligencia médica de su Entidad Prestadora de Salud, EPS.

Según comenta la madre del menor, el niño fue diagnosticado con un tumor maligno cerebral e hidrocefalia, por lo que requiere ser atendido con urgencia en un centro de mayor complejidad, que es el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta, Santander.

Desde el 07 de agosto permanece hospitalizado en la clínica San Luis de Bucaramanga, a donde llegó desde Barrancabermeja, ciudad de la que es oriundo.

“Estoy pasando por una verdadera crisis económica, solo necesito que la EPS atienda a mi hijo como debe ser, que lo revisen los especialistas y le realicen el procedimiento, no quiero que se me muera. Llevo gastando mucho dinero en transporte, yo no soy de esta ciudad y le temo que mi hijo se contagie del COVID - 19”, agregó.

A través de redes sociales, conocidos del niño han liderado una verdadera cruzada para que Coomeva EPS autorice rápido la intervención médica “pero ha sido imposible”.

BLU Radio se comunicó con el área de comunicaciones de Coomeva EPS e informaron que están realizando la gestión del caso.

“En eso nos tienen desde hace varios días, que están realizando la gestión pero acá seguimos y cada segundo cuenta”, dijo la mamá del niño.