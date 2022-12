Clínica Esimed de la calle 104 se queda sin cirujanos

La clínica Esimed ubicada en la calle 104 con autopista Norte en Bogotá, abierta hace poco por la Secretaría de Salud tras un cierre de algunos meses por situaciones de salubridad y daños en los ascensores, ahora tiene un problema más.

Según algunos trabajadores del centro de salud, a varios especialistas les debían más de cuatro meses de salario. El anterior gerente, Hugo Méndez, que decidió renunciar a su cargo tras una crisis de salud de la entidad, le pidió a su vez la renuncia a 11 de sus médicos especialistas encargados de las cirugías generales en la sede.

Publicidad

Las 11 cartas de terminación del contrato fueron entregadas este lunes avisándole a los especialistas que tendrán trabajo con la entidad solo hasta el próximo 04 de octubre.

Uno de ellos, consultado por BLU Radio, aseguró que en la clínica solo hay 13 especialistas de cirugía.

“Hay dos personas de planta, y los once a los que nos pasaron la carta hoy. A nosotros nos deben cuatro meses de salario y no es una política nueva. Esimed empezó con esta práctica de retrasar los salarios desde hace un año y medio. El gerente, cuando llegó, nos pidió paciencia y dijo que las cosas iban a solucionarse, pero nada de eso ocurrió”, explicó el médico con posgrado.

De acuerdo con el galeno, hay de muchos problemas.

Publicidad

“La clínica no tiene pacientes, hay tres pisos cerrados. De hecho, solamente está abierta de dientes para afuera porque aquí hay 20 pacientes y por alguna razón no dejan entrar a los demás. A mí me pagaron hace poco $300.000 de honorarios”, indicó el profesional.

Esimed en este momento se encuentra en una situación de vigilancia especial con un contralor de la Superintendencia encargado de revisar los movimientos financieros. Ya casi se cumple un mes luego de la decisión de la Supersalud. Pero la crisis atraviesa el año y medio justamente luego de la venta de CaféSalud, cuando la red de clínicas fue vendida también al mismo grupo de empresarios dueños de Medimas.

Publicidad

El especialista consultado aseguró que actualmente solo están trabajando dos cirujanos.

“Nos sentimos defraudados. Muchos se quedaron sin trabajo y no hay causal para el despido”, indicó el trabajador.

Esimed no atendió las llamadas de Blu Radio.