Clínicas y distribuidoras inflaron precios de medicamentos hasta en $4 millones: SIC las multó

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a tres sociedades, que están bajo la modalidad de mayoristas y clínicas, por exceder los precios máximos de medicamentos. De acuerdo con la entidad, se evidenciaron sobrecostos de hasta un 7.000 %, por lo que se impusieron multas cercanas a los 5.700 millones de pesos.

Dentro de las sancionadas por exceder los precios de venta máximos de medicamentos se encuentra la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta; la mayorista y propietaria de la Clínica Colombia, ubicada en Cali, Fabilu; y Fabisalud, también propietaria de la Clínica Cristo Rey, en la capital del Valle. Las anteriores, según los hallazgos de la entidad, harían parte de una misma familia.

Para la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta, la SIC encontró que, durante octubre de 2022 y junio de 2023, comercializó 47 medicamentos con excesos en precios desde un 1,2 % hasta un 7.000 %. Uno de los ejemplos, es el Tisseel, el cual es usado en cirugías para prevenir la hemostasia, y cuyo costo máximo de venta es de $585.000 (fue comercializado por un valor de $4.750.000). Lo mismo ocurrió con el Actilyse, el cual fue vendido por cerca de 11 millones de pesos, cuando su precio máximo ronda los $1.600.000.

En cuanto a Fabilu, actuando como distribuidora, la entidad determinó que, entre enero y diciembre del 2023, comercializó nueve medicamentos con excesos del 3,5 % al 164 %. En este caso, la SIC evidenció que el Clexane era vendido por 32.000 pesos, cuando su precio máximo es de $12.000. El Bridion, usado como inhibidor neuromuscular, y cuyo precio máximo es de 265.000, fue comercializado por un valor cercano a los 600.000 pesos.

precios de medicamentos Foto: farmacia

Para la misma compañía, esta vez en calidad de propietaria de la Clínica Colombia, se encontró que comercializó diez medicamentos, entre enero a diciembre del 2023, con precios máximos entre un 3,3 % a un 2.175 %. El Tisseel en polvo o inyectable fue vendido por más de 7 millones de pesos, cuando su precio máximo es de $313.000. El Verapamilo, en su presentación sólida oral por 50 tabletas, fue comercializado por $2.700, cuyo precio máximo es de $202.

Por último, la dueña de la clínica Cristo Rey, Fabi Salud, fue hallada excediendo los precios con porcentajes entre un 0,09 % y un 100 %. De enero a diciembre del 2023, la IPS vendió el Symbicort Turbuhaler (160 mcg/4,5Mcg) en frasco por 60 dosis, a 110.000 pesos, cuando el valor máximo de venta es de $55.114.

“El régimen de control directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos es una medida esencial adoptada por el Gobierno nacional para proteger el interés general y prevenir posibles abusos de agentes del mercado, velando por la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De esta manera se garantiza que los recursos públicos asignados sean utilizados de manera eficiente, brindando así una protección efectiva a derechos fundamentales, tales como la salud y la vida, que se ven comprometidos debido al sobrecosto de los medicamentos requeridos por pacientes que acuden al sistema”, afirma el pronunciamiento de la SIC.

El organismo manifiesta que, al ser un fallo de primera instancia, proceden los recursos de apelación pertinentes en caso de que las clínicas y distribuidoras no estén de acuerdo con la medida.

