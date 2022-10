Colegio Médico se opone a paro del sector: “hay que solucionar fallas en protección”

Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, entregó su postura en Mañanas BLU frente al decreto 538 y el llamado al cuerpo médico para que esté preparado en la atención de la emergencia.

“Como profesionales estamos preparados, no estamos preparados con los insumos e implementos de bioseguridad para atenderla, es uno de los reclamos grandes que hemos hecho”, señaló.

En ese sentido, manifestó que ya escuchó, por primera vez, que van a dar unas dotaciones. “Pero pues van a estar llegando a partir del 20 de abril, sí se me hace que se están demorando un poco”, apuntó.

“Es algo que estábamos reclamando hace tiempo, nos deja en parte tranquilos que se estén moviendo, lo que nos preocupa es cuando van a llegar los implementos de seguridad”, expresó.

Con respecto a la posibilidad de un paro de médicos y otras movilizaciones, Baquero señaló que se opone totalmente a hacerlo y lo calificó como “lo más absurdo del mundo”.

Finalmente, dijo que la problemática del sector salud es muy seria. “No somos mártires, pero sí me da lástima que, si no es por la pandemia, no se valoraría al recurso humano en la salud”, concluyó.

