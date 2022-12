¿Cómo identificar una botella de licor adulterado? Conozca los detalles

En esta época decembrina está disparada la venta de licor adulterado. Las autoridades indicaron que en Colombia ya son más de 20 las muertes por la ingesta de estas bebidas ilegales que son réplicas casi idénticas de las originales.

Ante el registro de 23 fallecimientos por intoxicación por consumo de licor adulterado en esta temporada navideña, la Secretaría de Salud entregó las recomendaciones para identificar cuándo una bebida alcohólica no es apta para el consumo.

¿Cómo identificar una botella de licor adulterado?

De esta manera, la entidad de Salud te recomienda tener en cuenta las siguientes medidas antes de comprar o consumir cualquier tipo de bebida alcohólica:

• Revise que la botella o empaque no haya sido manipulada y que no tengan golpes o abolladuras.

• La tapa debe estar fija y sin goteos.

• Verifica que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados. No deben estar rotos o presentar mal aspecto.

• Si el envase de la bebida alcohólica es de cartón con cubierta en aluminio, revise que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

• Observe que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor. La manera correcta es revisar la botella a contraluz, así puedes identificar que el líquido esté libre de residuos o cuerpos extraños que no debe contener.

• La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto. También debe indicar la fecha de vencimiento y contar con el registro sanitario del Invima.

• Si sospecha de alguna inconsistencia en la botella de la bebida alcohólica, no la consuma.

• Llame a la Línea 123 de emergencias y denuncia cualquier irregularidad en las botellas de bebidas alcohólicas, así como la venta o manipulación sospechosa. Ten en cuenta que te atenderán con total discreción, es decir, que tus datos serán confidenciales.

¿Qué es el metanol?

La Secretaría de Salud identificó la presencia de metanol en diferentes marcas de bebidas alcohólicas que personas inescrupulosas están comercializando en Bogotá.

Según la entidad, el metanol es una sustancia que genera intoxicación severa y que mezclada con bebidas alcohólicas puede ocasionar efectos graves de salud como daño en el sistema nervioso central, visión borrosa, ceguera, dificultad respiratoria e incluso estado de coma o la muerte, por esta razón, te recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones:

• No consuma bebidas destiladas producidas en alambiques o de otras formas artesanales.

• No compre bebidas alcohólicas en la calle.

• No reciba licores de personas desconocidas.

• Desconfíe de precios más bajos de los que regularmente están en el mercado.

• Compre bebidas alcohólicas únicamente en comercios legales y autorizados.

• Revise los envases y el rotulado antes de consumir licores.

• Una vez consuma la bebida alcohólica, destruye la etiqueta.

Cabe resaltar que las autoridades siguen en la ofensiva para dar con los responsables de adulterar el licor y poner en riesgo la vida de los consumidores.

