"Concluimos que Colombia no está interesada en la vacuna rusa contra COVID": embajador

El embajador ruso en Colombia, Sergei Koshkin, dijo en BLU Radio que Colombia no estaría interesada en la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, que anunció el martes el presidente Vladimir Putin.

A esa conclusión llegó, según dijo, luego de la respuesta que recibió del Ministerio de Salud a una carta que él envió al Gobierno Nacional, en la que exponía los beneficios del Avifavir , el medicamento aprobado en Rusia para tratar el coronavirus.

“Hace un mes, exactamente el 3 de julio, escribí una carta al presidente Duque, haciendo un ofrecimiento de una medicina nuestra que puede disminuir drásticamente el tiempo de la enfermedad. También mencioné que en un mes se esperaba la aparición de la vacuna rusa”, dijo.

Añadió que recibió una respuesta muy formal del Ministerio de Salud, en la que mencionaba que había ciertos protocolos para este fin y, de la misma, dedujo que no hay interés en el país la vacuna.

“Recibí una respuesta que hablaba de que hay ciertos requisitos y protocolos para registrar esta medicina a través del Invima y me explicaba cómo debía proceder. Eso hice. Esa respuesta no mencionó, para nada, una sola palabra sobre la vacuna. Nosotros sacamos la conclusión que Colombia no está interesada en la vacuna rusa y está en su pleno derecho”, dijo.

Sin embargo, el embajador dijo que a nivel privado hay disposición para producir el Avifavir.

El embajador, de otro lado, defendió la decisión de su país de anunciar una vacuna contra el COVID-19, pese a que, según la OMS, no ha pasado las fases necesarias para determinar si es efectiva o no.

Según Koshkin, la vacuna sí pasó las pruebas necesarias para ser considera efectiva y cargó contra quienes llamó “competidores”.