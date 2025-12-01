En vivo
Salud  / Corte advierte a las EPS: no pueden frenar atención médica urgente por trámites administrativos

Corte advierte a las EPS: no pueden frenar atención médica urgente por trámites administrativos

La Corte Constitucional aseguró que los trámites administrativos internos de las EPS no pueden convertirse en obstáculos para la prestación oportuna de los servicios médicos.

