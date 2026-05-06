Crean mesa con Supersalud para atender crisis financiera y sobreocupación en hospital de Quibdó

Ante el grave panorama financiero, de infraestructura y la sobreocupación en el hospital Francisco de Asís de Quibdó, en el Chocó, anuncian mesa de concertación con la Supersalud para agilizar pagos por parte de las EPS que le adeudan, como la intervenida Nueva EPS.

La situación actual del hospital más importante de segundo nivel del departamento de Chocó sigue siendo grave, casi inhumano, debido no solo a la infraestructura, en donde la edificación reporta daños que no se han podido reparar, además el atraso en el pago de los salarios a los empleados y el no pago a proveedores, todo originado por la falta de pago de las EPS.

Por tal motivo, luego de una reunión el superintendente de salud, Daniel Quintero, aseguró que ya se buscan acuerdos: “La superintendencia de salud va a ser una mesa de conciliación entre la nueva EPS y el hospital San Francisco de Asís de modo que esos pagos se agilicen, se prioricen la red y además vamos a hacer gestiones para que eh desde el gobierno nacional se hagan los pesos e inversiones en el hospital”, aseguró el funcionario.

La Gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmó que debido a la saturación desbordada, con un 340 % de sobreocupación en el San Francisco de Asís, se hará un esfuerzo presupuestal.



“Para el Hospital San Francisco de Asís contar con los pagos y ojalá el respaldo de la nueva EPS, la Gobernación de Chocó va a invertir 1200 millones de pesos en la adecuación del área de urgencia pediátrica”, afirmó la gobernadora Córdoba.

Según el Ministerio, actualmente el hospital San Francisco de Asís tiene una ocupación que ronda el 31% en el servicio de hospitalización general, 40% en Unidades de Cuidados Intensivos y 86% en camillas.