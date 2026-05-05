Son fallas en la gestión y gobernanza del territorio: MinSalud sobre crisis en hospital de Quibdó

La compleja situación en materia de salud que atraviesa el departamento del Chocó con dificultades para la atención en el único hospital con urgencias de segundo nivel, el San Francisco de Asís, podría convertirse en motivo de discordia entre los gobiernos nacional y departamental.

Esto, por cuenta de un reciente pronunciamiento del Ministerio de Salud frente a la realidad del centro asistencial, donde no solo reportaron un panorama diferente al entregado por autoridades locales, sino que también señalaron posibles fallas en su administración como el orígen de sus dificultades.

Esa cartera del Gobierno desmintió que la situación en el hospital pase por falta de recursos, pues aseguraron que, durante la presidencia de Gustavo Petro han destinado casi 283.000 millones de pesos para la institución y que más bien todo obedece a “fallas en la gestión y gobernanza del territorio”.

El Ministerio recordó que tras la intervención del hospital en 2020, finalmente en 2025 fue devuelta su administración al territorio, pero en ocho meses las condiciones que dieron origen a la actuación de las autoridades nacionales “se replicaron exponencialmente”.



Sobre este punto la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha explicado que “para desescalonar la medida, se asumieron meses de deuda en los salarios del personal nombrado, asistencial y contratado; y se partió de una facturación inferior a los gastos ordinarios del hospital, cuyo principal fuente de recursos son los Pagos de la Nueva EPS, a la que pertenece casi todo el aseguramiento departamental”, dijo la mandataria en su cuenta de X.

También en el extenso pronunciamiento, el Ministerio de Salud indicó que las cifras que actualmente poseen del seguimiento en tiempo real de la capacidad instalada de todos los prestadores en el país, no corresponde a las entregadas por parte de la Gobernación de Chocó con un 340% de sobreocupación en el San Francisco de Asís. La gobernadora advirtió sobre un panorama crítico agravado también por filtraciones de agua en las instalaciones del centro asistencial.

"Hoy la gente está en los pasillos, los niños están de a tres en una camilla, la gente está literalmente en el piso, y esto todo tiene que ver con el hospital no da más, no da abasto al momento de atender. El personal está colapsado, está fatigado, pero lo más importante, la gente está en condiciones inhumanas", declaró Córdoba.

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Según el Ministerio, actualmente el hospital San Francisco de Asís tiene una ocupación que ronda el 31% en el servicio de hospitalización general, 40% en Unidades de Cuidados Intensivos y 86% en camillas.

“Mientras la Gobernación emite alertas en medios de comunicación y redes sociales sobre lo que sería una sobreocupación, no se reporta oportunamente la situación en los sistemas oficiales del sector, lo que limita la capacidad de respuesta institucional y evidencia desarticulación y desorden en la gestión de la red”, se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, la entidad junto a la Superintendencia de Salud anunciaron la implementación de un plan de contingencia para atender el panorama y que según explicaron, implica la articulación del hospital de baja complejidad Ismael Roldán Valencia con la red privada a través de la Sociedad Médica Vida .

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Esto, según el Ministerio permitirá ampliar la capacidad instalada, especialmente en camas pediátricas y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.