¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes sobre la salud visual?

La vista es uno de los sentidos más importantes para el ser humano, por eso es tan importante su cuidado, para poder aprovecharla al máximo. Pero, durante años, han surgido mitos sobre la salud visual, como el uso de gafas desde temprana edad, que, en realidad, no quiere decir que el ojo humano este deteriorado.

En En Blu Jeans, el cirujano oftalmólogo Héctor Darío Forero habló sobre la salud visual y aclaró algunos mitos que se tienen sobre el cuidado del ojo humano.

“Usar gafas no necesariamente quiere decir que el ojo esté enfermo. Al igual que el uso de constante de lágrimas artificiales, no son tan importantes. Por ejemplo, cuando uno va leyendo en un carro se siente un vértigo o mareo, eso ocurre porque el ojo ocular no enfoca bien”, afirmó.

Según Forero, hay que ser más conscientes con el cuidado del ojo.

“Hay que ser más conscientes del parpadeo. Cada vez que uno abre y cierra los ojos toda la película lagrimal se distribuye en forma homogénea en el ojo y hace que uno se sienta más cómodo. Mientras la parte ocular no moleste no hay ningún problema con la vista del ojo”, aseguró.

Además, Forero habló de los peligroso que pueden ser los rayos del sol para el ojo.

“Los rayos UV pueden producir tumores cancerígenos en los párpados y en la piel de la conjuntiva, o que las cataratas sean más rápidas o progresivas. La protección de los rayos UV realmente es importante”, dijo.

