De Skin Care a Bone Care, así evoluciona el cuidado personal

Durante estos últimos años, las rutinas de cuidado se han entendido como un proceso individual de bienestar que principalmente se enfoca en la piel o la alimentación. Pero cada vez más, las mujeres están mirando hacia adentro, reconociendo que lo que realmente las sostiene es importante. Así nace Bone Care, una tendencia que redefine el concepto de cuidado y lo lleva hasta la estructura que le da soporte al cuerpo, los huesos.

En estos tiempos en los que la salud femenina ha ganado voz propia, Bone Care aparece como un recordatorio de que sentirse bien no solo tiene que ver con lo estético, sino con mantenerse fuerte a largo plazo.



Osteoporosis, un enemigo silencioso

Con el paso del tiempo, los huesos cambian. A partir de los 30 años, las mujeres comienzan a perder densidad ósea de forma gradual, un proceso natural que se acelera con la llegada de la menopausia. Cuando esa pérdida avanza sin control, puede llegar a aparecer la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que debilita los huesos y los vuelve más frágiles, aumentando el riesgo de fracturas.

Se estima que 4 de cada 5 personas con esta enfermedad son mujeres, y que en Colombia hay entre 4 y 5 millones de mujeres en edad menopáusica, una etapa en la que el riesgo de desarrollar esta condición se incrementa de forma significativa.

Según la Academia Nacional de Medicina, el 80 % de las fracturas por osteoporosis ocurren en mujeres, y la Asociación Colombiana de Osteoporosis (ACOMM) estima que más de 2,5 millones viven con esta condición, muchas sin saberlo. Aun así, pocas veces en la conversación del autocuidado se incluyen los huesos. Sin embargo, hablar de salud ósea no tiene por qué sonar lejano o complicado; por el contrario, puede llegar a ser una forma consciente de bienestar cotidiano.



Un llamado en el Mes de la Osteoporosis

Recordemos la importancia de prevenir la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que avanza sin síntomas visibles, pero que puede cambiar la vida de miles de mujeres. Este año, la conversación se abre paso bajo la luz del autocuidado consciente e integral.

Porque sí, el Skin Care nos enseña a cuidar lo que se ve y Bone Care nos invita a fortalecer lo que no se ve, pero nos sostiene cada día. Esto no es una tendencia más, es un movimiento de fuerza, bienestar y prevención.



Y quizás ese sea el verdadero significado de estar #FuertesSiempre, no solo mantenernos firmes frente a las dificultades, sino cuidar aquello que nos permite seguir de pie.