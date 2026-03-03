En vivo
Depresión y ansiedad en adolescentes se disparan hasta 35 % en ocho años: expertos

Depresión y ansiedad en adolescentes se disparan hasta 35 % en ocho años: expertos

La neuróloga Dra. Mejive Majjul, vocera de Heel Colombia, advierte un aumento sostenido en los diagnósticos de trastornos mentales en jóvenes entre 10 y 21 años.

