¿Después de aplicarse la vacuna contra el COVID se puede volver a contagiar? Experto responde

Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, respondió preguntas a los oyentes sobre la vacunación contra el coronavirus .

Uno de los interrogantes que surgieron fue si una persona, luego de vacunarse, podría contraer el COVID-19 . El experto dijo que, una vez vacunada una persona, si el virus entra al cuerpo este no tendría lo mismos efectos que si no se hubiese vacunado.

"Vacunarse no quiere decir que a uno no le pueda dar el virus. Lo que quiere decir, cuando uno está vacunado, es que no se va a enfermar de eso, ni a agravar o morir", explicó Bermont.

"Lo que está protegiendo la vacuna contra el COVID es de una enfermedad más grave. No quiere decir que el virus no entre al cuerpo, si lo hace no tendrá los mismos efectos", enfatizó el experto en El Radar de BLU Radio.

