Día de la Salud Mental: tres cosas que debe tener en cuenta sobre trastornos mentales

De los 48 millones de afiliados al régimen contributivo y subsidiado, 920.222 personas presentaron un diagnóstico en salud mental. Esto se atribuye, entre otras cosas, a las consecuencias que dejó la pandemia y el encierro.

Por eso, en esta fecha se celebra la prevención de las enfermedades mentales, pues muchas veces los cuadros de depresión, ansiedad y estrés pueden desencadenar enfermedades mayores.

Los síntomas

La doctora Liliana Betancourt, jefe de la unidad de salud mental del Instituto Roosevelt, explicó que es importante prestarles atención a los signos de alarma porque podrían ser el inicio de un trastorno mental, como lo son la paranoia, escuchar voces, ver visiones y sombras.

Si una persona siente un estado de ánimo que causa una dificultad para continuar con la vida normal, como no poder concentrarse, no le dan deseo de hacer las cosas, se pierde el interés por las cosas que le gustaban antes, hay una alteración del sueño y del apetito, hay alteraciones con las personas de su alrededor, es una gran alerta de que algo está sucediendo indicó la doctora Betancourt

No recibir tratamiento

Por su parte, el doctor José Manuel Santacruz, médico especialista en psiquiatría general y psiquiatra de enlace de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que ignorar los signos de alarma y no recibir el tratamiento adecuado podría desencadenar cuadros más graves y generar otro tipo de enfermedades.

“No tratar la enfermedad en el momento que es podría hacer que la enfermedad empeore e incluso dure por mucho más tiempo, quienes no tratan el trastorno como el de la ansiedad, tienen más riesgo de desarrollar otras enfermedades psiquiátricas y puede acompañarse del consumo de sustancias para intentar mitigar los síntomas y aumenta el riesgo de asociarse a enfermedades no psiquiátricas como la cardiovascular y empeorar la calidad de vida”, agregó el doctor Santacruz.

La importancia de hablar de salud mental

La comunidad médica y las autoridades sanitarias están de acuerdo que realizar campañas de prevención para que quienes tengan signos de alarma acudan por ayuda profesional salva vidas, no solo de adultos, también de niños.

“Nosotros sugerimos, y sobre todo ahora que la pandemia reveló y causó muchos síntomas, acudir por atención profesional, y les pedimos a las personas que acudan al médico de confianza si ven que no rinden, no se sienten y no se comportan igual, para que lo oriente sobre lo que debe hacer si presenta algún cuadro de depresión y ansiedad que puede complicarse”, señaló el doctor Luis Ramírez, psiquiatra y profesor de la Universidad el Bosque.