Dramático llamado de directora del Sisbén en Cali contagiada con coronavirus

Una persona que le dio pena reportar que tenía síntomas de coronavirus terminó contagiando a varios miembros de la familia de la directora del Sisbén en Cali, Claudia María Peláez.

Entre las personas a que resultaron afectadas por el COVID-19 estaba ella y su padre quien no resistió el embate de la enfermedad y murió por su avanzada de edad.

Desde casa, aún convaleciente, la funcionaria contó el drama familiar

que vive por culpa de esta pandemia que le da la vuelta al mundo.

“Todo empezó por una cadena familiar. Una persona no quiso llamar que tenía síntomas y no quiso que le hicieron la prueba. Así empezó a dispersar el virus, hasta que llegó a mi padre quien, por su edad, no soportó”, dijo.

La directora también reclamó a las EPS. En su caso,

hubo irregularidades desde el mismo momento de tomarse la prueba.

“Yo presenté fiebre, tos, tomaba antibióticos. La atención para la prueba fue bastante compleja. Me tocó rogarle Coomeva. Tuvieron que intervenir funcionarios de la Alcaldía de Cali para que me hicieran la prueba”, puntualizó.

La mujer, con 57 años de edad, es una de las más de 15.200 personas contagiadas en la ciudad y pidió a los caleños cuidarse para evitar ser víctimas de este virus.

