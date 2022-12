El sobrepeso no radica en la grasa sino en el exceso de los azúcares: Experto

El nutricionista Guillermo Navarrete explica la diferencia entre estos elementos y por qué es importante para la salud saber elegir los alimentos teniendo en cuenta los nutrientes que proporciona.

Publicidad

Explica Navarrete que las calorías son unidades de energía, pues “el cuerpo produce energía a partir de los alimentos y las reservas que toma de los alimentos, que es la grasa”.

Por otro lado, los nutrientes son unidades estructurales que “le sirven a nuestro cuerpo para funcionar a nivel hormonal, fisiológico y bioquímico”.

Publicidad

Así, en resumen, “los nutrientes son piezas que hacen funcionar nuestra maquinaria y las calorías son la energía que hace que esas piezas puedan moverse”.

Publicidad

Teniendo esto en cuenta, el experto recomienda saber elegir los alimentos para consumo diario entendiendo estas diferencias para no equivocarse y llevar una buena alimentación.

“La gente se está centrando en las calorías, y en las calorías no está la clave, está en los nutrientes. Un pedazo de salmón y una dona tienen las mismas calorías, pero la diferencia está en los nutrientes; todos estamos claros que no engorda lo mismo un salmón que una dona, estamos claros en que las calorías no son la clave sino los nutrientes del salmón”, añade.

Publicidad

Hay que tener en cuenta que generalmente algo que tiene cero calorías tiene también cero nutrientes y según Navarrete no le hace absolutamente nada al cuerpo y hacen cambios fisiológicos y terminan haciendo daño al organismo.

Publicidad

“Lo que necesitamos para huir del sobrepeso es quitarnos la necesidad de azúcar, nadie necesita azucares a no ser que se acostumbre a tomarla, al igual que nadie necesita un cigarrillo a menos que se acostumbre a fumar”, finalizó Navarrete.