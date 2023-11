Empleados Sanitas: "pedimos a Minsalud que modere sus comentarios, no tenemos nada que esconder”

La asociación de empleados de Sanitas citó a un plantón pacífico en varias ciudades del país en apoyo a la EPS, tras conocerse las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , solicitando a la Contraloría que levantará el velo corporativo de la organización para investigar en profundidad cuál es su estado financiero.

Cabe recordar, que precisamente en noviembre la droguería Cruz Verde anunció que dejaría de entregar medicamentos a esta entidad promotora de salud, por el incumplimiento en los pagos; razón por la cual Sanitas tuvo que hacer un acuerdo con Audifarma para cumplir sus obligaciones con los pacientes.

Si bien la solicitud que hizo el jefe de la cartera de salud fue denegada por el ente de control; los empleados de Sanitas convocaron a esta manifestación pacífica en apoyo a la EPS que lleva más de 28 años prestando sus servicios en salud.

Kelly Galvis, vocera de la manifestación, le aseguró a Blu Radio que no están en contra de que se audite la empresa, sin embargo, le piden al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que modere sus comentarios.

“El objetivo de nuestra manifestación es pedirle al Ministro de Salud que modere un poco más los comentarios respecto de la EPS, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Somos una empresa que siempre ha cumplido con todas las condiciones y las características legales para su funcionamiento”, dijo Kelly Galvis a Blu Radio.

Por otra parte, la vocera de la manifestación señaló que ellos como organización le están cumpliendo a los usuarios.

“Sabemos la gran empresa que estamos defendiendo y por eso hoy decimos no más vulneración, no más daño reputacional a la empresa, no más afectaciones a nuestros cargos como profesionales, porque sabemos la calidad humana que hay en esta organización; sabemos qué calidad de trabajo préstamos nosotros como profesionales y sentimos que nos están atacando a nosotros directamente”, añadió.

Frente al incumplimiento de salarios al interior de la organización, la vocera de los empleados desmintió ese escenario. La movilización pacífica que se va a realizar en diferentes ciudades del país iniciará a las 6:00 pm para permitir que los colaboradores puedan cumplir su jornada laboral sin inconvenientes.

