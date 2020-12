Empresas privadas podrán comprar vacunas COVID, con el registro debido: MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, habló en Mañanas BLU sobre los procesos de negociación para la consecución de vacunas contra el COVID-19. El funcionario reveló que empresas privadas podrán comprar dosis, pero que tendrán que registrarlas debidamente.

"Podrán comprar vacunas y aplicarlas, pero registrarlas en la página Mi Vacuna", dijo el funcionario.

De acuerdo con Ruiz Gómez, los extranjeros residentes y regularizados podrán acceder sin problemas a la inmunización.

"Los venezolanos residentes en Colombia podrán vacunarse. Cualquier población que no sea residente no podrá hacerlo", declaró el funcionario, quien no obstante abrió la puerta a que extranjeros sin regularizar puedan acceder a la inmunización.

"Quienes estén con estatus irregular los vamos a intentar cubrir, a través de cooperación internacional", añadió.

El ministro de Salud aseguró, además, que la vacuna china contra el COVID-19 también podría llegar al país a través del mecanismo Covas. También dijo que hasta el momento no hay evidencia de la llegada de la nueva cepa.

"Sabemos que llegará. No es una hecatombe si llega, es una situación que tendremos que atender", declaró sobre la nueva variante del COVID-19.

De acuerdo con el funcionario las dosis de vacunas de Pfizer llegarán en febrero, mientras que las del mecanismo Covax empezarán a arribar en marzo.

Escuche al ministro Fernando Ruiz Gómez en entrevista con Mañanas BLU: