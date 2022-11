En la cuarentena no hay un programa específico para la discapacidad: Inci

El director del Instituto nacional de Ciegos (Inci), Carlos Parra, habló en Mañanas BLU sobre las barreras para las personas con discapacidad que trae implícita la cuarentena por el coronavirus.

“Al principio nos empezamos a hacer las preguntas de cómo íbamos a hacer nosotros leyendo por ejemplo el braile de la estación, donde otros pasan las manos, cómo hacíamos con los botones de los ascensores, cómo hacíamos si el bastón lo estamos deslizando todo el tiempo por el andén y recoge gérmenes”, declaró el funcionario.

“En las recomendaciones genéricas no había ninguna medida para los ciegos. A uno lo guían, yo también soy invidente, del brazo. Y el brazo era la zona para estornudar. Entonces que ya no me agarre del brazo sino del hombre”, añadió.

Parra aseguró que se necesita pensar en las personas en situación de discapacidad.

“En la cuarentena no hay un programa específico para la discapacidad”, declaró.

“Queremos ponernos del lado de las soluciones y entregar recomendaciones”, agregó.

