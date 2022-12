Enfermera denunció que policía la detuvo y hostigó por portar su uniforme de trabajo

La enfermera Catalina Muñoz denunció que tras salir del centro asistencial en el que trabaja fue detenida por un policía que la increpó por portar su uniforme de trabajo.

En un video grabado por la denunciante se aprecia al policía diciendo: "Es por salir así, por salir uniformada".

En entrevista con BLU Radio, Muñoz contó su versión de lo acontecido.

“Primero me pregunta que para dónde me dirijo. Yo le contesto que para mi casa. Que de dónde vengo, le digo que de mi trabajo, de la clínica. Me dice, ‘¿así vestida?’, y yo, sí señor. ‘¿Pero con ese uniforme?’. Le digo, claro, es mi uniforme de cambio. Y me dice, ‘es que usted no puede salir así’. Y yo, ¿pero por qué si es mi uniforme de cambio?; me dijo: ‘Usted no puede salir, no puede circular por la así”, denunció la trabajadora médica.

Según con Muñoz, el policía amenazó con denunciarla ante la Secretaría de Educación.

“Yo la voy a denunciar ante la Secretaría de Salud para que vaya y rinda descargos por andar así uniformada. Ustedes son unos cochinos, ustedes no pueden estar repartiendo el virus andando con ese uniforme”, aseguró la enfermera que le dijo el policía.

El comandante de la Policía de Tránsito declaró que se está verificando la información entregada por el uniformado y que se hará seguimiento al tema para determinar si incurrió en una falta grave.

Escuche este informe de Mañanas BLU:

