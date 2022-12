Enfermera no ha podido radicar incapacidad de COVID-19 por datos errados en resultado

La enfermera Naydu Gómez Aparicio, quien desde el 26 de junio se realizó la prueba del coronavirus y después de un mes encontró lo resultados, donde aparece el nombre de ‘Nairo’ y con sexo masculino.

Naydu, enfermera desde hace 15 años, no ha podido radicar su incapacidad en la ARL ni en la EPS porque los datos del resultado no corresponden a su identidad.

“Necesito poder arreglar mi incapacidad porque por ser trabajadora de la salud soy de la OPS y a mi el hospital donde trabajo no me va a cubrir este mes de incapacidad que llevo. Me tiene que responder la ARL, pero como los datos están mal”, afirmó Naydu.

Naydu continúa aislada junto a su hija de cinco años, quien también ha presentado síntomas de la enfermedad, además, está a la espera de otra prueba que le realizó su EPS el 17 de junio para corroborar su información y el avance del virus.

Sin embargo, ella asegura que ya hay una investigación de la Secretaría de Salud para hacer seguimiento al caso