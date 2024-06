Congresista del Pacto Histórico firmó moción contra minsalud, pero lo defendió: “Era ilegal”

El congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien inicialmente promovió una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, terminó defendiendo al funcionario durante el debate. Ocampo argumentó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la citación era ilegal, ya que Jaramillo no tenía responsabilidad en el escándalo de la Fiduprevisora y el nuevo modelo de salud del magisterio.

Cuando vimos ese artículo dijimos no hay nada que hacer aquí, el ministro ni siquiera debe estar aquí, ni siquiera se puede invitar. Esto es ilegal dijo

El debate surgió a raíz de las acusaciones que vinculaban al ministro Jaramillo con la implementación de un nuevo modelo de salud para los maestros, manejado por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG). Sin embargo, Ocampo aclaró que, según la ley, Jaramillo no tenía funciones directas sobre este modelo.

“La ley 100 exceptúa los regímenes especiales como el del magisterio. La ley que regula el servicio de salud para los maestros es la ley 91 de 1989. El ministro no forma parte del FOMAG, y por lo tanto, su citación era ilegal”, afirmó Ocampo.

Ocampo subrayó que su equipo revisó minuciosamente las leyes antes del debate y concluyeron que no había base legal para citar al ministro. Además, destacó que, aunque Jaramillo asistió a reuniones del FOMAG y presentó documentos, lo hizo a solicitud del fondo y en calidad de asesor técnico.

“El ministro no toma decisiones en el FOMAG. Solo ofrece asesoramiento técnico cuando se le solicita. Es como si me enjuiciaran a mí por las decisiones que toman mis asesores”, explicó el congresista.

El congresista señaló que, a medida que avanzaba el debate, se dio cuenta de que muchos de sus compañeros se desviaron del tema central y comenzaron a hablar del sistema de salud en general, en lugar de centrarse en el modelo de salud para los maestros.

Cuando vimos que no estaban citadas las personas del FOMAG y que el ministro no tenía nada que ver, decidimos que no había razón para continuar con la moción de censura dijo Ocampo.

Ocampo defendió el desempeño del ministro Jaramillo en el sector salud, destacando que en un año se invirtió más en la reparación de hospitales y centros de salud que en los cuatro años de la administración anterior. Esta afirmación fue respaldada con datos comparativos de inversiones anteriores.

“En 2023, el Gobierno invirtió cinco veces más en salud que en los ocho años de Santos y más que en los cuatro años de Duque. Hoy tenemos 70,000 personas llevando salud a las comunidades más remotas, algo que antes no se veía”, detalló Ocampo.

Al ser cuestionado sobre los problemas actuales en el sistema de salud para los maestros, Ocampo reconoció que existen dificultades operativas, especialmente en la entrega de medicamentos y la atención primaria. Sin embargo, enfatizó que el sistema tiene el potencial de mejorar significativamente.

“El sistema tiene que resolver varias deficiencias. He visitado numerosos puntos de atención y puedo decir dónde funciona y dónde no. En Bogotá, por ejemplo, no hay colas para la atención primaria, aunque sí hay problemas con algunos operadores”, indicó el congresista.

Ocampo concluyó su intervención subrayando la importancia de basar las decisiones parlamentarias en la legalidad y la justicia. Aunque firmó la moción inicialmente, reconoció el error y se retractó al entender mejor la situación legal.

“No podemos citar a un ministro sin base legal. Debemos ser justos y respetar la Constitución, que es la carta magna de nuestro país. Mi objetivo es siempre actuar en el mejor interés del país y corregir los errores cuando se presentan”, finalizó Ocampo.