EPS calculan deudas en al menos 30 billones de pesos, contrario a los 100 que dice Petro

El presidente Gustavo Petro volvió a encender la controversia en torno a la desfinanciación del sistema de salud al advertir que la que la deuda de las EPS “es muy superior” a la que reveló la Contraloría General de la República.

“En realidad la deuda de las EPS es muy superior a la de 33 billones de pesos. Hoy, si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS al día de hoy, en valor de pesos del año 2025, ejercicio económico que no se ha hecho, porque han faltado economistas buenos en minsalud, o porque no han querido tenerlos, sino algunos proclives a esconder la verdad, y no se ha querido medir esta cantidad, que ante la Corte se debe presentar, para que se conozca la verdad, la deuda ascendería a más de 100 billones de pesos”, manifestó el mandatario desde su cuenta de X.

Sin embargo, en una reciente entrevista con El Radar de Blu Radio, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, tasó la deuda de las EPS en al menos 30 billones de pesos por cuenta del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que el sistema de salud colombiano reconoce a las EPS por cada afiliado, para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud.

"La UPC debía haberse aumentado 10 puntos más de lo que realmente se aumentó. Cada punto de la UPC son cercanos a un billón de pesos, eso significa que si hay un faltante de 10 puntos en el cálculo nos estamos quedando todos los meses con un déficit cercano a los 800 mil millones de pesos. Eso explica que estemos teniendo tantos problemas de cierre de servicios de la red, de dificultades de abastecimiento y entrega de medicamentos, de demoras para los pacientes en tantos servicios, porque el dinero no está alcanzando realmente para cubrir todas las atenciones. Son servicios que no se prestan, son servicios que no se prestan o que se quedan debiendo y que las EPS, ya con sus patrimonios muy deteriorados, como bien lo dijo la Contraloría, tampoco tienen cómo salir a pagar a la red de prestación", explicó Vesga.

EPS - Hospital Foto: AFP

La presidenta de Acemi agregó: "Entonces, pues, ¿la red qué puede hacer frente a eso? Cerrar servicios, cerrar atención, no entregar medicamentos y, como le digo, hacemos un cálculo de que la insuficiencia de UPC le ha dejado al sistema un pasivo cercano a los 30 billones de pesos".

Según la Contraloría General de la República, las EPS acumulan deudas por $32,9 billones hasta diciembre de 2024 y solo 6 de las 29 EPS activas cumplen con los requisitos financieros básicos (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas).

Publicidad

Además, el 89 % de los afiliados están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos.

El reporte de la Contraloría también concluyó que ninguna de las EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia.

La Nueva EPS, con más de 11,5 millones de afiliados, presenta patrimonio negativo, no ha entregado estados financieros certificados y concentra el 22 % de las quejas y reclamos.