EPS deben garantizar transporte a personas con obesidad mórbida

Para muchas personas que padecen la obesidad mórbida, es decir quienes tienen el doble del peso normal, se convierte en un drama asistir a los tratamientos médicos por el transporte que no hace parte del tema de salud.



La Corte Constitucional determinó que siempre que se demuestre que un paciente que tiene obesidad mórbida, no tiene los recursos para trasladarse al médico para sus tratamientos y que éstos son esenciales, las EPS deben garantizar su transporte.



El pronunciamiento cobra importancia al conocerse el caso de Didier Silva, un joven de 22 años y un peso de 400 kilos, que después de una ardua lucha logró su traslado a un tratamiento en un amplio operativo.



La Corte señala que las EPS, al negar el transporte a estos pacientes, viola derechos como el de la vida, salud y al mínimo vital que para estos pacientes es pan de cada día.



Las EPS deberán verificar que se cumplan dos factores:



-Que se carece de recursos económicos.



-Que de no llevarse a cabo tal remisión, se pondría en riesgo su dignidad y la vida.