¿Es malo tomar leche en la adultez? Expertos aclaran mitos y realidades

La leche, un alimento presente en la mesa de millones de colombianos, ha sido objeto de debates durante años, ¿aporta beneficios en la adultez o debería evitarse?

Expertos en nutrición aseguran que, lejos de ser perjudicial, este alimento mantiene un papel clave en todas las etapas de la vida, siempre que se consuma en las cantidades recomendadas.

Aunque algunos consideran que la leche está reservada para la infancia, especialistas explican que su aporte de calcio, proteínas y vitaminas resulta esencial también en la adultez y la vejez.

Estos nutrientes ayudan a conservar la masa muscular y la densidad ósea, reduciendo el riesgo de fracturas y favoreciendo un estilo de vida activo.



Ls consumidores deben estar atentos al etiquetado de los productos lácteos. Foto: Pexels

Además, los derivados lácteos como el yogur o el kéfir suman otro beneficio: los probióticos que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal y mejoran la digestión.

Lejos de ser un simple líquido blanco, la leche es considerada por el Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN) como una matriz biológica compleja, donde proteínas, grasas, minerales y compuestos bioactivos actúan de forma conjunta, potenciando sus efectos.



¿Cuánta leche debe consumir al día?

Por eso, organismos internacionales como la OMS recomiendan entre dos y tres porciones de lácteos al día, mientras que la FAO sugiere un consumo anual de 170 litros por persona.

En Colombia, sin embargo, el promedio apenas llega a 148 litros per cápita, según cifras de Asoleche.



¿Y qué pasa con los procesos industriales?

Otro de los mitos más frecuentes señala que los tratamientos industriales “quitan lo bueno” de la leche. La evidencia indica lo contrario: procesos como la pasteurización o la fermentación no solo preservan el alimento, sino que lo hacen más seguro y fácil de digerir.

De hecho, el 87 % de los consumidores en el país reconoce que la leche procesada conserva su valor nutricional.

Foto: AFP

La percepción de que “la leche de antes era mejor” sigue presente: una encuesta de Asoleche reveló que 6 de cada 10 colombianos creen que hoy “parece más agua”.

Sin embargo, los especialistas destacan que los estándares actuales son más rigurosos, gracias a tecnologías como el tratamiento UHT, la homogeneización y la refrigeración en toda la cadena de distribución.

Compañías como Alpina han puesto este debate sobre la mesa con iniciativas como Diálogos Nutritivos, un espacio educativo que promueve conversaciones alrededor de la alimentación basada en ciencia.

“Los lácteos son el corazón de nuestra promesa nutricional. La leche es un superalimento que concentra una gran variedad de nutrientes que, en conjunto, aportan beneficios extraordinarios”, señaló Paola Yanquen, gerente de Asuntos Regulatorios Alimentarios de la compañía.