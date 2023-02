"Es un tema de cómo usamos mejor lo que tenemos”: investigador sobre reforma a la salud

Este lunes se conocerá el texto y en sesiones extraordinarias en el Congreso de la República se llevará a cabo la discusión de la reforma a la salud, una de las principales iniciativas del Gobierno que pretende cambiar el sistema. Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, habló en Sala de Prensa Blu sobre esta importante reforma, las implicaciones para los usuarios del sistema y lo que conoce del texto.

“Pues la verdad no sabemos mucho, espero que sepamos mañana (lunes). A diferencia de ustedes, no estoy tan optimista. Lo que hemos escuchado, después de las reuniones con las aseguradoras, es exactamente lo mismo que decía la ministra en diciembre…Yo personalmente no veo un cambio sustancial en la aproximación a la reforma. La ministra (de Salud) estaba diciendo que las EPS que funcionaran bien no se iban a eliminar, iban a constituirse en redes integradas en servicios de salud, y eso parecería ser lo que también le sugirieron. Lo que veo es una actitud pública de más consenso, pero no veo un cambio sustancial en los objetivos de la reforma, que afecte a la gente”, indicó Vecino.

El investigador habló sobre el manejo del sistema de salud que se da en Colombia y se refirió a cómo se manejarán los recursos teniendo en cuenta esta nueva reforma a la salud

“Lo del giro directo, que es que el dinero del Adres pase directamente a los hospitales, no parece ser objeto de la reforma a la salud…Esto apareció en el país como una respuesta a las aseguradoras que estaban mal y se quedaban con la plata, y eso trajo problemas financieros para ellas. Esto fue una especie de castigo a las aseguradoras que no se comportan bien. En el régimen subsidiado el 70% o 80% se hace de forma directa, y en el contributivo el 30%, ahora, el 100% de los pagos van a pasar directamente. La pregunta empírica que me hago es el incentivo que tendrán los aseguradores para cuidar esos recursos si la plata no está pasando por ellos”, sentenció.

Vecino se refirió a la polémica Ley 100 y resaltó la importancia que se conozca el texto completo de la iniciativa para tener una mejor discusión en el Congreso. Manifestó que no a todos los congresistas los ha visto con interés de conocer el articulado.

“Con la Ley 100 había mucha preocupación con el tema de pensiones y el de salud pasó un poco de agache. La ley y las reformas posteriores nos entregaron un buen sistema de salud, pero sí preocupa que la discusión técnica no pase por el Congreso. He visto un interés mayor de algunos partidos que se han declarado independiente para tener mejores insumos técnicos para entender el problema y congresistas de coalición de Gobierno que quieren conocer más. Pero no de todos”, señaló.

Finalmente, el investigador les pidió a los colombianos extrema vigilancia con las reformas que que se van a tramitar, ya que, según él, esto tendrá implicaciones en las próximas décadas para toda Colombia.