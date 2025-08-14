Esta es la peligrosa bacteria hallada en shampoo retirado del mercado por alerta sanitaria

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a consumidores, distribuidores y establecimientos de belleza por la detección de una bacteria en un lote específico del shampoo Totale, de la marca Tec Italy.

La medida busca prevenir posibles afectaciones a la salud y garantizar que el producto contaminado sea retirado por completo del mercado.

De acuerdo con el Invima, el lote identificado como 1G27542266, en presentación de botella plástica verde de un litro y con el EAN 7501438375850, presentó desviaciones en los parámetros microbiológicos detectadas durante análisis internos.

Este es el shampoo con alerta sanitaria. Foto: Henkel

La empresa Henkel Colombiana, distribuidora de la marca en el país, fue la que notificó el hallazgo y activó un retiro voluntario del producto.



¿Cuál es la bacteria detectada en el shampoo y qué síntomas puede causar?

El análisis reveló la posible presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca, un patógeno que puede provocar infecciones en los ojos, nariz y piel en personas sanas.

En individuos con sistemas inmunológicos debilitados, la exposición puede derivar en complicaciones más graves, como infecciones respiratorias o septicemia. Aunque hasta el momento no se han reportado casos de afectación, las autoridades recomiendan suspender de inmediato el uso del producto si se cuenta con una unidad del lote señalado.

Lote del shampoo. Foto: Henkel

La distribución del producto se realizó a través de mayoristas y salones de belleza autorizados. Henkel habilitó canales de atención para gestionar el cambio del artículo afectado, solicitando únicamente una fotografía donde se observe el número de lote. Los consumidores pueden comunicarse al correo atencionalconsumidor@henkel.com, al teléfono en Bogotá (+57 1) 4229405 o a la línea gratuita nacional 018000-115440.



Esto debe hacer si tiene el shampoo

El Invima precisó las acciones que se deben seguir:



Suspender su uso de inmediato para evitar cualquier riesgo.

para evitar cualquier riesgo. Informar a las autoridades si se conoce de lugares donde aún se comercializa el producto afectado.

el producto afectado. Reportar cualquier reacción adversa a través de la página oficial del Invima.

Asimismo, los establecimientos que distribuyan, vendan o almacenen este lote tienen prohibido continuar su comercialización, bajo riesgo de sanciones y medidas sanitarias.

Publicidad

La alerta refuerza la importancia de verificar los números de lote y las fechas de fabricación de productos cosméticos y de cuidado personal. Aunque el retiro es preventivo, expertos en salud pública destacan que la detección temprana y el retiro voluntario son medidas clave para proteger al consumidor y evitar problemas de salud más graves.