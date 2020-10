Fácil y barato: desarrollan test para coronavirus, parecido a una prueba de embarazo

Científicos indios han desarrollado un test rápido, fiable y barato para detectar el coronavirus con una tira de papel reactivo que estará pronto disponible en India.

Se llama "Feluda", el nombre de un personaje popular de detective creado por el gran cineasta Satyajit Ray (1921-1992), y acrónimo científico (FNCAS9 Editor-Limited Uniform Detection Assay).

Dicho test utiliza la técnica de las "tijeras moleculares" CRISPR-Cas9, puesta a punto por la genetista francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, que acaban de ser galardonadas con el premio Nobel de Química.

Este kit, que funciona con muestras tomadas por hisopos nasales, parece un test doméstico de embarazo con la tira donde aparecen dos trazos de color si el resultado es positivo y proporciona los resultados en una hora.

"Este test no necesita ningún equipo sofisticado o mano de obra altamente cualificada", explica su coinventor Souvik Maiti, del CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB).

"Numerosos lugares remotos en India no tienen laboratorios sofisticados", explica.

Publicidad

Con más de 7,5 millones de casos, India es el segundo país del mundo con más infectados por el corornavirus por detrás de Estados Unidos.

Los científicos esperan que este test permitirá ayudar a detectar el virus en las regiones más pobres de este país de 1.300 millones de habitantes.

India utiliza actualmente test virológicos RT-PCR, los tests de referencia que necesitan material de laboratorio avanzado, así como test de antígenos, mucho más rápidos ya que no necesitan análisis en laboratorio pero son menos precisos. Los primeros tests detectan el material genético del coronavirus mientras que los segundos detectan las proteínas del virus.

El test Feluda, al igual que otros en desarrollo en otros países, es considerado como un avance mayor en India ya que tiene la fiabilidad del test PCR con la accesibilidad de test de antígenos.

Ya ha recibido la luz verde de las autoridades de regulación indias. El ministro de Salud Harsh Vardhan aseguró la semana pasada que podría ser desplegado en el país por el conglomerado Tata en las próximas semanas.

Su precio no ha sido anunciado, pero según la prensa local, podría costar en torno a las 500 rupias (unos 5,8 euros, 6,8 dólares). Un test PCR puede costar hasta 2.400 rupias en un laboratorio privado de Nueva Delhi.

Publicidad

Por el momento, el prototipo necesita el uso de un termociclador, o una máquina PCR, pero los científicos trabajan en una versión basada en la saliva o hisopos susceptibles de poder ser utilizados en casa, precisó Debojyoti Chakraborty, coinventor y científico del IGIB.