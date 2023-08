Gobierno no descarta más impuestos para atender crisis de las EPS, anuncia minsalud

Este miércoles, 23 de agosto, se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Salud las EPS Compensar, Sura y Sanitas con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para revisar las denuncias de estas promotoras de salud sobre que no cuentan con los recursos para cumplir la operación, reunión que dejó buenas sensaciones para el trabajo en conjunto.

"No es que nos les creamos, lo que les estamos diciendo es que ellos están recibiendo, en este momento, 14 billones de pesos. Van a seguir recibiendo, todos los meses anticipadamente el 96 % del presupuesto que ellos saben que van a tener para atender sus pacientes. Lo que queremos revisar con ellos es algo que no es nuevo, algo que siempre ha sido una discusión, que tiene que ver que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), o sea, el recurso que por cada colombiano entrega el Gobierno a las EPS para paguen contratos y paguen los servicios. Pero dicen que no es suficiente", explicó en diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Cabe recordar que el UPC se aumentó un 16 %, que, según el ministro, quedó en casi $1.300.000 por cada colombiano. No obstante, para las EPS esto no es suficiente, por lo que hay disposición del Gobierno de revisar este tema: "El presupuesto nacional se aumentó en el 25.4 %, pasamos de 40 billones a 51 este año (...) Si llegamos todos con el entendimiento todos, no con 3 EPS, es que están el resto de colombianos y un millón de venezolanos. Si miramos que no hay dinero, tendremos que mirar dónde conseguir dinero extra".

EPS - Hospital Foto: AFP, referencia

¿Cuál sería la solución para este problema con las EPS?

Asimismo, Jaramillo aseguró que desde el Ministerio de Salud no se descarta el imponer un impuesto para atender esta crisis de las EPS. Según él, esta situación se produce por el aumento de la deuda, contratada por Duque, que dice él ha quitado todo lo que se aumentó con la última reforma tributaria del Gobierno Petro y se ha tenido que hacer "un gran esfuerzo" para pagar los gastos del gobierno anterior.

Publicidad

"Hoy de los impuestos de los colombianos, el 65 % de los recursos son los impuestos de los colombianos, ese 65 % es de los que trabajamos y aportamos. Si solamente dejáramos al régimen contributivo solo, se quebraría, porque hoy, los que estamos diciendo que pagamos nuestra salud con nuestro trabajo, nos tienen que dar plata con nuestros impuestos. El 45 % de la población está en el régimen contributivo y no aporta si no el 35 % de los ingresos para la gran bolsa de salud, se les subsidia con un 10 %, estamos casi subsidiando el régimen contributivo con los impuestos de los colombianos en casi un 30 %", añadió.

Guillermo Alfonso Jaramillo - El Espectador

Jaramillo fue enfático en decir que el objetivo del MinSalud ni del Gobierno es asfixiar a las EPS porque por eso, según él, no habrían aumentado el 25 % los ingresos del presupuesto para estas entidades.

Publicidad

"Este año se van a girar 86 billones a las EPS, no los audita nadie, no se sabe qué hacen con los recursos (...) Queremos si una clínica y un hospital les hizo un servicio, le vamos a pagar. Lo único que queremos es buscar más recursos en un esfuerzo entre todos para atender a más de la tercera parte de los colombianos que están en zonas marginadas, barrios marginados que no están recibiendo la atención adecuada (...) Nosotros no estamos estatizando ni lo vamos a hacer, no nos interesa quebrar a nadie, si nos interesara no habría un presupuesto tan grande", puntualizó.