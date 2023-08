Si una EPS quiebra, habrá traslado a otras EPS, hospitales públicos atienden urgencias: minsalud

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó las preocupaciones en torno a la situación financiera de algunas EPS tradicionales en Colombia y cómo se manejaría el escenario de una quiebra. Con más de 13 millones de afiliados en riesgo debido a la posible insolvencia de EPS como Sanitas, Sura y Compensar , el ministro dio luces de qué pasaría en el caso de que una EPS deje de funcionar.

El ministro Jaramillo rechazó la noción de que el Gobierno no esté tomando en serio las advertencias de las EPS en crisis. Enfatizó que, hasta julio, estas entidades habían recibido cerca de 14 billones de pesos y continuarán recibiendo financiamiento durante el resto del año. La discusión central gira en torno a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un componente clave en la financiación de la atención médica en Colombia.

La UPC y el financiamiento de la salud

La UPC representa el monto que el Gobierno entrega a las EPS por cada afiliado, con el fin de cubrir los costos de los servicios médicos. Jaramillo aclaró que actualmente la UPC se sitúa alrededor de 1.200.000 pesos anuales por ciudadano, y los montos varían entre el régimen contributivo y el subsidiado. Si bien la UPC ha experimentado un aumento significativo del 16.23%, las EPS argumentan que sigue siendo insuficiente.

Negociaciones y recursos adicionales

Frente a las preocupaciones de las EPS sobre la insuficiencia de los recursos, Jaramillo señaló que el Gobierno está dispuesto a discutir aumentos en la financiación. Sin embargo, resaltó que estos ajustes se basan en los informes de frecuencias y pagos proporcionados por las EPS, que son validados por sus revisores fiscales. Destacó el incremento del 25.4% en el presupuesto nacional y explicó que, si es necesario, se buscarán nuevas fuentes de financiamiento, similar a cómo se han afrontado desafíos financieros en el pasado.

“Tendríamos que hacer algo. ¿Qué hizo Pastrana? Salvar los bancos privados. ¿Qué hizo Uribe? Impusieron el impuesto a la guerra para poder afrontar la guerra. Yo creo que entonces si no nos alcanza la plata para algo tan importante como es la vida de los colombianos, pues tenemos que sentarnos a determinar de dónde vamos a conseguir más recursos”, dijo.

Jaramillo subrayó que el Gobierno no busca estatizar el sistema de salud, sino fortalecerlo. Afirmó que las EPS seguirán operando y administrando el sistema, pero que el Estado debería ser el asegurador final si los recursos no son suficientes para brindar atención adecuada. Reiteró que el Gobierno está dispuesto a trabajar con todas las partes involucradas para garantizar el acceso a la atención médica.

“No nos interesa quebrar a, no nos interesa quebrar a nadie. Si no interesara quebrar a nadie. Si quisiéramos quebrar no hubiera habido un presupuesto tan grande para salud, de pasar de cuarenta billones en el Ministerio de Salud a cincuenta y un millones”, explicó.

El posible escenario de quiebra y la continuidad de la atención

En relación con el posible colapso de una EPS , el ministro Jaramillo aseguró que el gobierno tiene un plan de contingencia. Si una entidad no puede continuar operando, los pacientes serían trasladados a otras EPS que forman parte del sistema. Jaramillo subrayó que este proceso se ha llevado a cabo en el pasado, incluso con traslados de hasta 20 millones de pacientes en el transcurso de varios años. También enfatizó que, en situaciones de urgencia, los hospitales y clínicas seguirían brindando atención.

“Lo que sucede es que sí, lo que sucede es que si hay una hay una urgencia, óigase bien, una urgencia de una persona, la persona va a una clínica y un hospital y tiene que ser atendido. y posteriormente nosotros podemos pagar directamente esos servicio”, aclaró.

En última instancia, el ministro Jaramillo enfatizó que la atención médica es un derecho y no un negocio.

“Ellos tienen épocas en donde tienen muy buenas utilidades y hoy están apretados, como pueden estar muchas empresas colombianas. pero ya eso es una situación de los negocios de ellos”, puntualizó.