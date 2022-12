Gobierno no recomienda el uso de ivermectina como tratamiento COVID-19

El Ministerio de Salud, el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y la Asociación Colombiana de Infectología dieron a conocer que no recomiendan el uso de ivermectina como tratamiento para el COVID-19, salvo cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado.

Es de recordar que el Invima aprobó un estudio clínico en la ciudad de Cali que involucra el uso de este medicamento, pero en pacientes adultos con sintomatología asociada al COVID-19. Actualmente, es la única institución autorizada en Colombia para el desarrollo de estudios clínicos en humanos con este medicamento.

La decisión de no recomendar el uso del medicamento se toma luego la falta de evidencia científica que existe sobre la efectividad del tratamiento con este medicamento.

“Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el COVID-19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso”, aseguró el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud excluyó explícitamente la ivermectina del estudio ‘Solidaridad’ porque no existe evidencia sobre su potencial uso.

Según la Organización Panamericana de la Salud, los resultados de la eficacia de la ivermectina “no son suficientes para indicar que será beneficiosa, desde el punto de vista clínico, para reducir la carga viral en pacientes con COVID-19”.

Además, la Organización Panamericana de la Salud ha sido enfática en afirmar que “desaconseja el uso de la ivermectina para todo fin diferente de aquellos para los que está autorizada".