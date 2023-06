Gobierno no retirará reforma a la salud pese a suspensión del debate por crisis política

Luego del anuncio que suspendió el debate de las reformas sociales en el Congreso de la República, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, dejó en claro que en el ministerio no se ha pensado, según él, en ningún momento retirar la reforma a la salud pese a las múltiples peticiones hechas por diversos gremios del sector.

Cabe recordar que cerca de 90.000 personas han firmado una petición para que el Gobierno nacional retire el proyecto e inicie con la creación de uno nuevo en una mesa de concertación.

“En este momento se habló de congelación, no de que no se va a continuar, o sea, en este momento no se habla de retiro del proyecto. El proyecto está pendiente para ser debatido en su segundo debate en la plenaria de la cámara, y al día de hoy la decisión es continuar adelante”, indicó el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego.

EPS piden revisar el proyecto de ley

Por su parte, las EPS piden que esta sea la oportunidad de hacer un alto en el camino para revaluar cómo va el proyecto de ley, y así también hacer una gran mesa de concertación donde estén todas las entidades instituciones y incluso los pacientes.

“Creo que esto abre un espacio muy importante para hacer una revisión integral de texto, para construir una reforma en donde realmente participemos todos los actores de sistema, pero de forma muy especial los usuarios y los pacientes, que hoy dijeron en esta audiencia en el congreso que esta reforma no los satisface, que les preocupa, que les llena de miedo, que hay muchos interrogantes que no han sido resueltos, y que lo responsable es volver a revisar y construir algo que realmente responda a las necesidades de todos los colombianos”, explicó Paula Acosta, presidente de Acemi.

Mientras tanto en el Congreso, aunque ya se dio el anuncio de suspensión del debate de las reformas sociales, para este 6 de junio se citó plenaria para debatir reforma a la salud.

