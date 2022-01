¿Gripa o COVID? El limbo de las excusas médicas que enfrentan empresarios y trabajadores

El Ministerio de Salud modificó los lineamientos sobre los aislamientos y la exigencia de prueba COVID-19 para identificar casos sospechosos del virus en medio de un cuarto pico de la pandemia por la propagación de la variante ómicron. Dentro de estas medidas no se exige que personas con síntomas leves y menores de 60 años se realicen la prueba, lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para los trabajadores.

BLU Radio conoció el caso de Jonathan Castiblanco, un joven que no ha podido regresar a su trabajo en una bodega en Bogotá porque tiene síntomas leves y sin una prueba COVID-19 no le garantizan una incapacidad paga por parte de su empleador.

“Estoy con síntomas leves como fiebre y un poco de dolor de cabeza. Cuando me vieron con estos síntomas en la empresa me dijeron que debía tener una prueba COVID o una incapacidad médica para tomarme esos días en casa. Yo no puedo trabajar desde casa porque mi labor es 100% presencial”, explicó Jonathan.

Jonathan estuvo desde las 8 de la mañana en la toma de muestras COVID sobre la calle 80 con 114 dispuesto por la Secretaría de Salud, en donde no alcanzó a realizarse la prueba antes que se agotarán. Luego se dirigió al frente de la estación de TransMilenio Minuto de Dios en donde le informaron que ya se habían agotado.

“En la empresa me están pidiendo la prueba, necesito hacerla para que se me cumpla la incapacidad. Cómo me quedaré en casa si no me permiten trabajar sin un certificado, ya sea de la EPS o con la misma prueba”, concluyó.

BLU Radio consultó al Ministerio de Trabajo sobre quién debe asumir el costo de la incapacidad médica y, según la cartera, todavía no hay una decisión al respecto. Sin embargo, especifican que las EPS y las autoridades de salud son las que deben tomar la ruta de acción.

